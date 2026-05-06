Угорщина повернула Україні викрадені гроші та цінності "Ощадбанку"

В середу, 6 травня, Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами у березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року", - зазначив глава держави.
Він нагадав, що тоді Угорщина неправомірно затримала українських інкасаторів. Президент додав, що людей Україна повернула швидше, а зараз кошти й цінності в повному обсязі вже на українській території.
"Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей", - сказано в заяві Зеленського.
Cкандал із захопленням майна "Ощадбанку"
Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кг золота. У банку повідомили, щовартість вантажу становила 40 млн доларів та 35 млн євро.
Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.
Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що всі причетні до злочину будуть притягнуті до відповідальності. “Ощадбанк” опублікував вимогу повернути незаконно затримані автівки та кошти, та наголосив, що перевезення здійснювалося в рамках міжнародної угоди з австрійським Raiffeisen Bank.
Після перемоги опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня та зміни влади в Угорщині українське МЗС 13 квітня скасувало рекомендації громадянам утримуватися від поїздок до цієї країни.