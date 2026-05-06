Угорщина повернула Україні викрадені гроші та цінності "Ощадбанку"

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що тоді Угорщина неправомірно затримала українських інкасаторів. Президент додав, що людей Україна повернула швидше, а зараз кошти й цінності в повному обсязі вже на українській території.

"Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей", - сказано в заяві Зеленського.

Cкандал із захопленням майна "Ощадбанку"

Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кг золота. У банку повідомили, щовартість вантажу становила 40 млн доларів та 35 млн євро.

Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.