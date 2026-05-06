Венгрия вернула Украине похищенные деньги и ценности "Ощадбанка"

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года", - отметил глава государства.

Он напомнил, что тогда Венгрия неправомерно задержала украинских инкассаторов. Президент добавил, что людей Украина вернула быстрее, а сейчас средства и ценности в полном объеме уже на украинской территории.

"Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей", - сказано в заявлении Зеленского.

Скандал с захватом имущества "Ощадбанка"

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и 9 кг золота. В банке сообщили, что стоимость груза составляла 40 млн долларов и 35 млн евро.

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент страны принял закон об аресте этих активов до завершения следствия. Киев назвал действия Будапешта "кражей" и пригрозил ответственностью виновным.