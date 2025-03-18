Угорщина погрожує ветувати висновки саміту ЄС щодо України

"Угорщина не може підтримати висновки Євроради щодо України в нинішньому вигляді: це суперечить позиції Угорщини та національним інтересам Угорщини в кількох стратегічних пунктах і закликає до подальшого прискорення процесу вступу України", - заявив Бока.

Він додав, що в ЄС навряд чи вдасться досягти консенсусу серед усіх членів, у зв'язку з чим ймовірно "повториться сценарій 6 березня".

Також коментуючи питання інтеграції України до ЄС, Бока заявив, що майбутнє процесу розширення союзу "в руках угорських громадян".

"Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", - додав він.

Саміт ЄС 20 березня

20 березня лідери Європейського союзу (ЄС) зберуться ще на один саміт у Брюсселі, щоб обговорити конкурентоспроможність, а також останні події щодо України й наступні кроки у сфері оборони.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта також анонсував виступ президента України Володимира Зеленського під час саміту, але не уточнював про який формат йде мова.

Також, як писали ЗМІ, нещодавно о ЄС запропонував створити фонд для відправки військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 млрд євро, який діятиме на основі добровільної участі. Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявляла, що допомога має широку політичну підтримку, але ще є багато деталей.