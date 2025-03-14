ЄС хоче створити фонд військової допомоги Україні на 40 млрд євро без Угорщини

ЄС запропонував створити фонд для відправки військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 млрд євро. Фонд діятиме на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Минулого місяця Дипломатична служба Е запропонувала створити схему на рівні ЄС для відправки 1,5 млн набоїв в Україну. У тексті не було жодних цифр щодо суми.

З огляду на постійну відмову Угорщини брати участь у будь-якій схемі, яка підтримувала б Україну як у військовому, так і у невійськовому плані каналами ЄС, пропозицію було перероблено з метою включення "держав-членів, що беруть участь".

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країнам "рекомендується надати військову підтримку Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше 20 млрд євро і потенційно довести її до 40 млрд євро залежно від потреб України".

Як перший крок лідери мають домовитися про виділення 5 млрд євро на закупівлю 2 млн одиниць великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Нова схема

Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або грошима, або безпосередньо в натуральній формі. Сам ЄС вважатиме 1,9 млрд євро зі своїх непередбачуваних прибутків від заморожених російських активів своїм внеском, хоча їх уже було виділено і частково виплачено.

Пріоритетом мають стати великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети, безпілотники, винищувачі, а також будь-яка підтримка відродження бригад, що зазвичай охоплює технічне обслуговування обладнання та нелетальну підтримку.

Список містить "внески держав-членів у гарантії безпеки для України", без додаткових подробиць. І будь-яка інша військова підтримка, яку Київ вважає пріоритетною, буде враховуватися як частина цієї схеми, йдеться в тексті.

Текст було передано країнам ЄС 13 березня, перед зустріччю міністрів закордонних справ у понеділок. Лідери також зберуться на саміті наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення обороноздатності.

Крайній термін для висловлення країнами зацікавленості у приєднанні до схеми - 30 квітня.

Переозброєння Європи

Наступного тижня виконавчий орган ЄС планує представити деталі свого плану з вивільнення 800 млрд євро для спільних закупівель європейського оборонного устаткування і стимулювання виробництва в цій галузі.

У Білій книзі про майбутнє європейської оборони вже окреслено кроки до створення єдиного ринку для цього сектору і підкреслено критичні прогалини в можливостях, оскільки традиційний давній союзник США змушує Європу вживати більше заходів щодо забезпечення своєї оборони.

Незважаючи на прагнення США якомога швидше врегулювати війну, європейці регулярно обіцяли продовжувати постачати Україні зброю, щоб вона могла повернути собі територію, окуповану Росією, мати сильні позиції за столом переговорів і зберегти здатність захищати себе в довгостроковій перспективі.

Допомога Україні

За даними Кільського інституту, країни Заходу надають Україні невелику, але стабільну допомогу в розмірі 80 млрд євро на рік.

Загалом за три роки Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги. Із загальної суми близько 130 млрд євро (49%) було виділено на військову допомогу, 118 млрд євро (44%) на фінансову підтримку і 19 млрд євро (7%) на гуманітарну допомогу.

Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні, виділивши 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.