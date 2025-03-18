Венгрия угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине

"Венгрия не может поддержать выводы Евросовета по Украине в нынешнем виде: это противоречит позиции Венгрии и национальным интересам Венгрии в нескольких стратегических пунктах и призывает к дальнейшему ускорению процесса вступления Украины", - заявил Бока.

Он добавил, что ЕС вряд ли удастся достичь консенсуса среди всех членов, в связи с чем вероятно "повторится сценарий 6 марта".

Также комментируя вопрос интеграции Украины в ЕС, Бока заявил, что будущее процесса расширения союза "в руках венгерских граждан".

"Они будут иметь возможность выразить свою позицию во время национальных консультаций, инициированных венгерским правительством. Мы ждем результатов до лета", - добавил он.

Саммит ЕС 20 марта

20 марта лидеры Европейского союза (ЕС) соберутся еще на один саммит в Брюсселе, чтобы обсудить конкурентоспособность, а также последние события в отношении Украины и следующие шаги в сфере обороны.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта также анонсировал выступление президента Украины Владимира Зеленского во время саммита, но не уточнял о каком формате идет речь.

Также, как писали СМИ, недавно в ЕС предложил создать фонд для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро, который будет действовать на основе добровольного участия. Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявляла, что помощь имеет широкую политическую поддержку, но еще есть много деталей.