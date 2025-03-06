Лише одна країна із 27 не погодила декларацію на підтримку України на саміті ЄС

Лідери 26 із 27 держав Євросоюзу погодили декларацію на підтримку України на саміті у Брюсселі 6 березня. Лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився голосувати за це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

У декларації йдеться про підтримку потенційного розміщення миротворців в Україні в межах механізму "Спільної політика безпеки та оборони" (CSDP), за яким Євросоюз бере участь у миротворчих операціях.

"У світлі переговорів щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру, Європейський Союз та держави-члени готові надалі сприяти гарантіям безпеки на основі їхніх відповідних компетенцій та можливостей, згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом вивчення можливого використання інструментів спільної політики безпеки та оборони (CSDP)", – говориться в документі.

26 із 27 членів ЄС також підтвердили свою постійну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Європейські лідери наголосили у декларації, що припинення вогню може відбутися "лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди, а будь-яка така угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії".

У документі також вказано, що мир має грунтуватися на повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Наголошується, що не може бути жодних переговорів щодо України без України й без Європи.

Однак відмова Орбана голосувати за декларацію означає, що вона не увійде до офіційних висновків саміту ЄС, а міститиметься в додатках до цих висновків, "твердо підтриманих 26 державами-членами".

Саміт ЄС у Брюсселі

Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі відбулося спеціальне засідання Європейської Ради. На ньому також був присутній президент України Володимир Зеленський.

Саміт лідерів ЄС був присвячений збільшенню оборонних витрат Європи і допомозі Україні. Серед іншого, лідери країн ЄС обговорили європейський внесок в гарантії безпеки, необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні.