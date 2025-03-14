Лідери ЄС на саміті наступного тижня обговорять оборону та Україну: виступить Зеленський

Лідери ЄС наступного тижня, 20 березня, зберуть на ще один саміт у Брюсселі. На ньому виступить президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-запрошення главам держав та урядів країн ЄС президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

За його словами, головною темою березневої зустрічі Європейської Ради буде конкурентоспроможність. Також лідери ЄС обговорять останні події щодо України та наступні кроки у сфері оборони після презентації "Білої книги" про розвиток європейської оборони.

Кошта у листі також зазначив, що наступного четверга учасники саміту проведуть робочий обід за участю генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша.

"Наша триваюча підтримка для України, та необхідність інвестувати в нашу оборону та нашу конкурентоспроможність є тісно взаємопов’язаними. Більш конкурентоспроможний Євросоюз буде сильнішим Євросоюзом, здатним краще захистити своїх громадян, свої інтереси та свої цінності на глобальній арені", - додав президент Євроради.

Крім того, лідери ЄС проведуть першу дискусію щодо формування нового багаторічного бюджету Європейського Союзу, проєкт якого має бути представлений влітку цьогоріч. Також на порядку денному буде міграція, ситуація на Близькому Сході та інші питання глобальної політики.

Кошта анонсував виступ Володимира Зеленського на саміті, але не уточнив формат його участі.

"Ми розпочнемо нашу зустріч у четвер об 11:00 із традиційного обміну поглядами з президенткою Європейського парламенту. Ми також матимемо можливість почути президента Зеленського… Я маю намір провести нашу зустріч протягом одного дня. Але, з огляду на непевність, яка охоплює ймовірний міжнародний розвиток, як не можу виключити, що нам буде необхідним продовжити (зустріч, - ред.) у п’ятницю вранці", - зазначив Кошта.