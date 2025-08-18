Угорщина погрожує Україні припинити продаж електроенергії через удар по нафтопроводу в РФ

"Україна знову атакувала нафтопровід в Угорщину, внаслідок чого транспортування нафти в нашу країну зупинилося", - написав він.

Міністр заявив, що це "черговий напад на нашу енергетичну безпеку". На його думку, це "обурливо і неприйнятно".

За його інформацією, на території Росії намагаються якомога швидше відновити трансформаторну станцію, необхідну для роботи трубопроводу, наразі не можуть сказати, коли відновиться відвантаження.

Сійярто знову заявив, що Брюссель і Київ нібито "вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні".

"Це не наша війна, це не наша справа, ми хочемо не втручатися, і поки ми при владі, ми не будемо втручатися!!!" - написав угорський дипломат.

Він заявив "для українських осіб, які ухвалюють рішення", що "електрика з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

Удари по доходах Кремля

Нагадаємо, українські дрони-камікадзе в ніч на 13 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області.

"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.

За оцінками Генштабу ЗСУ, удари Сил оборони України по підприємствах та об'єктах інфраструктури зменшили доходи Російської Федерації на 74 млрд доларів.