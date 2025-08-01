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Що буде зі світлом до кінця року: очікування дефіциту е/е змінилися на краще

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 11:26
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Що буде зі світлом до кінця року: очікування дефіциту е/е змінилися на краще Фото: Дефіцит електроенергії в Україні очікується на рівні 1% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Завдяки швидким ремонтам дефіцит електроенергії в Україні буде меншим, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).

Енергетики швидко відновлюють електропостачання

Як зазначається у звіті, попри нові руйнування енергосистеми у 2025 році, енергетики продовжують ремонтні кампанії, зокрема з відновлення маневрових потужностей.

Завдяки стабільнішій енергетичній ситуації у першій половині року, НБУ знизив оцінку дефіциту електроенергії до 1% у 2025 році. У квітні прогноз був у три рази гіршим - дефіцит тоді оцінювали в 3%.
Що буде зі світлом до кінця року: очікування дефіциту е/е змінилися на краще

У 2027 році дефіциту енергії вже не буде

За оновленим прогнозом Нацбанку, у 2026 році дефіцит електроенергії з урахуванням імпорту залишиться на рівні 1%. А у 2027 році потреби в імпорті електроенергії взагалі не буде.

Такі незначні обсяги дефіциту практично не впливатимуть на темпи економічного зростання. Крім того, зниження потреб в аварійних джерелах живлення зменшить витрати бізнесу й тиск на інфляцію.

Відновлення йде, але ризики залишаються

У разі швидшої стабілізації ситуації в країні темпи ремонтів можуть бути навіть вищими, ніж закладено в базовому сценарії. Але це й означає зростання потреб в енергії для бізнесу та населення.

Утім, ризики подальших атак на енергетичну інфраструктуру з боку РФ залишаються суттєвими. Такі удари можуть знизити ВВП не лише через втрати виробництва енергії, а й через збої у постачанні для промисловості.

Альтернативна енергетика

Зростання витрат бізнесу на резервне енергопостачання або імпорт газу чинитиме тиск на ціни. Це означає збереження інфляційних ризиків у разі погіршення ситуації.

Водночас швидке відновлення газовидобутку, електрогенерації та розвиток "зеленої" енергетики допоможуть уникнути найгірших сценаріїв. За таких умов енергетика працюватиме стабільніше, а економіка отримає додатковий поштовх до зростання.

Нагадаємо, НБУ очікує, що Україні доведеться заплатити за імпортний газ цього року 3,0 млрд доларів через падіння видобутку після ракетних обстрілів з боку РФ.

У квітні НБУ очікував, що дефіцит електроенергії в Україні становитиме 3% у 2025 році.

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Електроенергія Національний банк України
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