Экономика

Венгрия угрожает Украине прекратить продажу электроэнергии из-за удара по нефтепроводу в РФ

Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Будапешт снова угрожает прекратить продажу Украине электроэнергии. Венгрия осталась без российской нефти после удара дронов по нефтеперекачивающей станции в Брянской области.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Украина снова атаковала нефтепровод в Венгрию, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну остановилась", - написал он.

Министр заявил, что это "очередное нападение на нашу энергетическую безопасность". По его мнению, это "возмутительно и неприемлемо".

По его информации, на территории России пытаются как можно скорее восстановить трансформаторную станцию, необходимую для работы трубопровода, пока не могут сказать, когда возобновится отгрузка.

Сийярто снова заявил, что Брюссель и Киев якобы "уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине".

"Это не наша война, это не наше дело, мы хотим не вмешиваться, и пока мы у власти, мы не будем вмешиваться!!" - написал венгерский дипломат.

Он заявил "для украинских лиц, принимающих решения", что "электричество из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".

Удары по доходам Кремля

Напомним, украинские дроны-камикадзе в ночь на 13 августа атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

По оценкам Генштаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по предприятиям и объектам инфраструктуры уменьшили доходы Российской Федерации на 74 млрд долларов.

Импорт электроэнергии

Украина в 2024 году импортировала 4,4 млн МВт-ч электроэнергии. Это в 5,5 раз больше по сравнению с 2023 годом, Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия - 23%, Румыния - 18%, Польша - 14% и Молдова - 5%.

Благодаря стабильной энергетической ситуации в первой половине года, НБУ снизил оценку дефицита электроэнергии до 1% в 2025 году. В апреле прогноз был в три раза хуже - дефицит тогда оценивали в 3%.

