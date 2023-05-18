Угорщина підтримує всі ініціативи щодо миру між Україною та Росією, - Орбан

Угорщина підтримує всі ініціативи, спрямовані на встановлення миру між Україною та Росією.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet, про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За його словами, наразі є два погляди на способи завершення війни в Україні. Один з них передбачає припинення бойових дій військовим шляхом, а інший - мирними переговорами.
"Ніхто не знає, який мирний план матиме шанси на успіх, тому Угорщина підтримує усі ініціативи", - заявив глава угорського уряду.
Чиновник також додав, що ставлення Угорщини до війни нібито відрізняється від ставлення інших країн через залучення угорської меншини в Україні.
"Україна наш сусід, де мешкає угорська меншина, а війна забрала і угорські життя", - уточнив прем'єр.
Орбан заявив, що війна - це національна втрата не лише для України, а й для Угорщини.
Варто зауважити, що Україна ще минулого року презентувала свою формулу миру з 10 пунктів, в якій міститься шлях до завершення війни.
Вона передбачає гарантії радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військових з окупованих територій.
Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що формула миру має стати відправною точкою для завершення війни Росії проти України.
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