В Угорщині висунули умову, за якої розблокують виділення нового траншу допомоги Україні від ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заблокує військові транзити Євросоюзу до того часу, поки Україна не зніме санкції з ОТР Bank.

Про це пише РБК-Україна з поссиланням на Reuters.

За його словами, Угорщина заблокує наступний транш військової підтримки Європейського Союзу для України та будь-який новий пакет санкцій проти Росії. Це буде тривати до того часу, поки Київ не вилучить зі списку заборонених угорський банк OTP.

Нагадаємо, 15 травня, Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.