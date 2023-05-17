У Орбана назвали НАТО і ЄС "стороною" війни через підтримку України

В уряді Угорщини вважають, що НАТО і Європейський Союз де-факто стали так званою "стороною" у російсько-українській війні. Нібито через те, що вони надають Києву підтримку в боротьбі з агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника уряду Угорщини Золтана Ковача в колонці для About Hungary.

Свою думку Ковач спирає на результат дослідження інституту Századvég, наближеного до угорського уряду.

Зокрема, ньому зазначається, що рішення ЄС фінансувати потреби України в летальній зброї та обладнанні "робить її де-факто стороною в російсько-українському конфлікті, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад".

"Це моторошно нагадує приказку про те, що історія повторюється, оскільки в той час, як решта світу не розглядає зброю як можливе вирішення більшості конфліктів, Європа, яка колись була відправною точкою світових воєн, знову накопичує летальну зброю", - пише Ковач.

Він нафантазував, що така ситуація "жахає, оскільки Європейський Союз, створений для спільних інтересів і миру в Європі, постійно збільшує шанси того, що Європа опиниться на межі війни".

За його словами, ЄС нібито "ставить глобальні інтереси вище інтересів власної спільноти", тим самим "спричиняючи подальшу небезпеку для людей".

Крім того, речник уряду Угорщини стверджує, що Європа "страждає від наслідків цього конфлікту", який він називає "безглуздим".

"Ось чому Угорщина, серед багатьох інших у світовій спільноті, виступає за "мир". Тому що тільки мир є єдиним рішенням для успішного припинення кровопролиття та зупинки цього безглуздого насильства, яке коштує життя тисячам людей", - додає Ковач.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина блокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння для України. Будапешт, зажадав "гарантій" того, що фонд не буде використовуватися виключно для озброєння України.

Додамо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Європейський союз. Він звинуватив ЄС в так званому "економічному спаді" і виступив проти глибокої підтримки зброєю і грошима Україні.

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