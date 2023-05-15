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Формула миру має стати відправною точкою для завершення війни в Україні, - фон дер Ляєн

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Понеділок 15 травня 2023 16:16
Формула миру має стати відправною точкою для завершення війни в Україні, - фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Формула миру, яку розробила влада України, має стати основою для завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Така заява чиновниці співпала у часі з турне по країнах Європи спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея.

"Нічого про Україну без України... Ніколи не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення. Тому це вона має закладати основоположні принципи для справедливого миру", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що діалог між главою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Володимиром Зеленським є гарною ознакою. Але, за її словами, Пекін має використати свій вплив на Москву для припинення війни.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Джорджа Мелоні називала формулу миру чудовою відправною точкою для того, щоб завершити війну Росії проти України.

Також ми писали, що, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, формула миру України є унікальною, але Росія її не прийме.

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