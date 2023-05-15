Формула миру має стати відправною точкою для завершення війни в Україні, - фон дер Ляєн

Формула миру, яку розробила влада України, має стати основою для завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Така заява чиновниці співпала у часі з турне по країнах Європи спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея.

"Нічого про Україну без України... Ніколи не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення. Тому це вона має закладати основоположні принципи для справедливого миру", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що діалог між главою КНР Сі Цзіньпіном та президентом Володимиром Зеленським є гарною ознакою. Але, за її словами, Пекін має використати свій вплив на Москву для припинення війни.