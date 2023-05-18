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Венгрия поддерживает все инициативы по миру между Украиной и Россией, - Орбан

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Иван Носальский

Венгрия поддерживает все инициативы, которые направлены на установления мира между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, сейчас есть два взгляда на способы завершения войны в Украине. Один из них предусматривает прекращение боевых действий военным путем, а другой - мирными переговорами.

"Никто не знает, какой мирный план будет иметь шансы на успех, поэтому Венгрия поддерживает все инициативы", - заявил глава венгерского правительства.

Чиновник также добавил, что отношение Венгрии к войне якобы отличается от отношения других стран из-за вовлеченности венгерского меньшинства в Украине.

"Украина наш сосед, где проживает венгерское меньшинство, а война унесла и венгерские жизни", - уточнил премьер.

Орбан заявил, что война - это национальная потеря не только для Украины, но и для Венгрии.

При этом Венгрия до этого открыто заявляла о поддержке только китайского "мирного плана".

Стоит заметить, Украина еще в прошлом году презентовала свою формулу мира из 10 пунктов, в которой содержится путь к завершению войны.

Она предусматривает гарантии радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских военных с оккупированных территорий.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что формула мира должна стать отправной точкой для завершения войны России против Украины.

Также мы писали, что спикер правительства Венгрии Золтан Ковач обвинял НАТО и Евросоюз в том, что они якобы стали стороной войны из-за поддержки Украины. Сам Будапешт отказывается поддерживать Украину и пытается заблокировать выделение нового транша помощи от ЕС.

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ВенгрияВиктор ОрбанВойна России против Украины