Венгрия поддерживает все инициативы по миру между Украиной и Россией, - Орбан

По его словам, сейчас есть два взгляда на способы завершения войны в Украине. Один из них предусматривает прекращение боевых действий военным путем, а другой - мирными переговорами.

"Никто не знает, какой мирный план будет иметь шансы на успех, поэтому Венгрия поддерживает все инициативы", - заявил глава венгерского правительства.

Чиновник также добавил, что отношение Венгрии к войне якобы отличается от отношения других стран из-за вовлеченности венгерского меньшинства в Украине.

"Украина наш сосед, где проживает венгерское меньшинство, а война унесла и венгерские жизни", - уточнил премьер.

Орбан заявил, что война - это национальная потеря не только для Украины, но и для Венгрии.

При этом Венгрия до этого открыто заявляла о поддержке только китайского "мирного плана".