Угорщина "не може відмовитися" від нафти РФ: Мадяр назвав причину

"Нафтопровід "Дружба" та те, що там сталося, свідчить про загрозу для енергопостачання Угорщини. Або ж те, що відбувається в Тегерані, в Ірані, - це також загрожує нашому енергопостачанню. Тому в інтересах Угорщини - максимально диверсифікувати наш енергетичний баланс та енергопостачання", - сказав він.

Мадяр наголосив на необхідності розбудови транскордонних потужностей та підписанні міжнародних договорів від імені Угорщини або компанії MOL (міжнародна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Будапешті)

За його словами, це потрібно для того, щоб Угорщина могла купувати енергоносії зі Сходу, Півдня, Заходу чи Півночі для забезпечення угорських домогосподарств і компаній.

Санкції і купівля нафти Європою

"Очевидно, що війна досі триває, і саме тому діють санкції. Але ми бачимо, що відбувається в Ірані, в Тегерані: іноді санкції знімаються, бо інакше глобальна економіка зазнала б краху, а країни збанкрутували б через дефіцит нафти", - сказав Мадяр.

Він зазначив, що, як тільки війна закінчиться, Європа негайно скасує санкції. Лідер "Тиси" зауважив, що Угорщина є сусідом Росії, і додав, що Європі "невигідно купувати сировину за вищими цінами, оскільки це знищує нашу конкурентоспроможність".

"Іноді легко просто говорити речі, і я розумію моральні питання чи питання принципів. Я буду захищати права людини настільки, наскільки це можливо, не гірше за будь-кого іншого, але давайте не стріляти собі в ногу. Тому ми намагатимемося купувати нафту і газ із якомога більшої кількості джерел", - наголосив Мадяр.