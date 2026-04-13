Мадяр розповів, чи планує телефонувати Путіну

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що відповість на телефонний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна, але не дзвонитиме йому сам.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Мадяр заявив під час пресконференції .

"Якщо Путін подзвонити мені, я візьму трубку. Але я не дзвонити йому сам", - наголосив переможець парламентських виборів в Угорщині.

Мадяр також розповів, що у разі можливої розмови з російським диктатором скаже, щоб той припиняв війну в Україні.

"Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюсь, він буде змушений припинити цю війну", - наголосив лідер "Тиси".

Він додав, що, як і в багатьох країн Європи, в Угорщини будуть прагматичні відносини з РФ, бо географію змінити не можна.

Крім того, Мадяр розповів, чи можливий телефонний дзвінок президент США Дональду Трампу.

"Не думаю, що це працює таким чином, що я йому подзвоню", - сказав він, і додав, що поговорить з американський лідером, якщо той йому зателефонує.

Мадяр зауважив, що якби Трамп подзвонив, він запросив би його на відзначення річниці угорської революції 1956 році в жовтні.

Нагадаємо, Мадяр заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, але додав, що вони з диктатором ніколи не стануть друзями.

Серед причин такого рішення лідер "Тиси" назвав географічне розташування країн, а також те, що залежність від російської енергетики збережеться ще деякий час. Він наголосив, що диверсифікацію треба посилювати, але "це не відбудеться за одну ніч".