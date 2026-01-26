Словаччина подасть позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
Словаччина офіційно заявила про намір звернутися до Суду Європейського Союзу, щоб оскаржити рішення ЄС щодо повного припинення імпорту російського газу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.
У МЗС зазначили, що під час засідання Ради ЄС Словаччина проголосувала проти регламенту REPower EU, який передбачає поетапну відмову від російського газу, та офіційно висловила свої застереження.
Глава МЗС наголосив, що Братислава не готова до різкого розриву енергетичних зв’язків із Москвою.
"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальні можливості та конкретні обставини окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів. Тому Словаччина звернеться до Суду ЄС і розпочне процедуру, спрямовану на скасування цього регламенту", - заявив Бланар.
Відмова ЄС від російського газу
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну енергетична залежність від РФ стала для Євросоюзу одним із ключових викликів, у зв’язку з чим російські енергоносії поступово витісняються з європейського ринку.
3 грудня 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року. Згодом, 17 грудня, Європарламент підтримав план ЄС щодо поетапного припинення закупівель газу в Росії до кінця 2027 року.
У Брюсселі також заявили, що не планують повертатися до російських енергоносіїв навіть після завершення війни.
Сьогодні, 26 січня, Рада Європейського Союзу остаточно затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного газу до країн ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу - з 30 вересня 2027 року.