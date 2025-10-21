ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сіярто

Будапешт, Вівторок 21 жовтня 2025 08:00
UA EN RU
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сіярто Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Угорщина не буде перешкоджати затвердженню 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Він спростував чутки про ймовірність блокування нового пакета санкцій у контексті майбутньої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

"Ми не маємо жодних планів блокувати його (пакет. - ред.). Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам", - зазначив Сіярто.

У відповідь на запитання видання, чи брав він участь в обговоренні наступного пакета санкцій проти Росії, міністр сказав, що "не долучається до божевільних речей".

"Санкційна політика ЄС зазнала краху, адже війна Росії проти України триває", - додав Сіярто.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

У вересні Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій проти Росії.

У новому пакеті обмежень Брюссель пропонує посилити тиск на Москву в трьох ключових напрямах для Кремля - енергетиці, фінансовому секторі та сфері торгівлі.

Зокрема, передбачається введення до до 1 січня 2027 року повної заборони на імпорт російського газу до країн ЄС.

Водночас, у Брюсселі розуміють, що проросійські уряди Угорщини та Словаччини, можуть спробувати заблокувати новий пакет обмежень.

Для запобігання цьому сценарію, Єврокомісія висунула новий механізм голосування, що позбавить Будапешт і Братиславу можливості заблокувати рішення.

Після деяких вагань, наприкінці минулого тижня Австрія погодилась на ухвалення нового пакета ЄС проти Росії.

Єврокомісія планує затвердити 19-й пакет санкцій цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Санкції проти Росії
Новини
Саміт Путіна і Трампа в Будапешті під загрозою зриву: CNN дізналося причину
Саміт Путіна і Трампа в Будапешті під загрозою зриву: CNN дізналося причину
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів