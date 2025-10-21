ua en ru
Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России, - Сийярто

Будапешт, Вторник 21 октября 2025 08:00
Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций ЕС против России, - Сийярто Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Венгрия не будет препятствовать утверждению 19-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Он опроверг слухи о вероятности блокирования нового пакета санкций в контексте предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Мы не имеем никаких планов блокировать его (пакет. - ред.). Нам удалось изъять все меры, которые бы противоречили нашим национальным интересам", - отметил Сийярто.

В ответ на вопрос издания, принимал ли он участие в обсуждении следующего пакета санкций против России, министр сказал, что "не приобщается к безумным вещам".

"Санкционная политика ЕС потерпела крах, ведь война России против Украины продолжается", - добавил Сийярто.

Новый пакет санкций ЕС против России

В сентябре Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций против России.

В новом пакете ограничений Брюссель предлагает усилить давление на Москву в трех ключевых направлениях для Кремля - энергетике, финансовом секторе и сфере торговли.

В частности, запланировано введение до 1 января 2027 года полного запрета на импорт российского газа в страны ЕС.

В то же время, в Брюсселе понимают, что пророссийские правительства Венгрии и Словакии, могут попытаться заблокировать новый пакет ограничений.

С целью предотвращения этого сценария, Еврокомиссия выдвинула новый механизм голосования, который лишит Будапешт и Братиславу возможности заблокировать решение.

После некоторых колебаний, в конце прошлой недели Австрия согласилась на принятие нового пакета ЕС против России.

Еврокомиссия планирует утвердить 19-й пакет санкций на этой неделе.

