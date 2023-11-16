Угоди про ШІ, військове співробітництво і не тільки: про що домовилися Байден та Сі

Байден і Сі під час вчорашньої зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) намагалися стабілізувати відносини між країнами, натягнутими економічною конкуренцією, а також "військовими та дипломатичними помилками".

Так, зазначається у матеріалі, в обох були причини розвивати відносини. Зокрема лідер КНР бореться з економічною кризою в державі: іноземні інвестори стурбовані непростими зв'язками з найбільшою економікою світу. А Байден "намагається стабілізувати глобальну обстановку напередодні виборів, які вимагатимуть його уваги всередині країни".

У результаті глави США та Китаю в середу в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) змогли укласти під час тривалих дискусій кілька значних угод.

Робоча група з питань боротьби з наркотиками

Дві країни зміцнюватимуть співпрацю у боротьбі з наркотиками. Китай погодився вжити жорстких заходів щодо постачання хімічних інгредієнтів фентанілу та пресів для таблеток, що дозволяє обійти існуючі обмеження.

Також Сі та Байден домовилися координувати політику та дії правоохоронних органів у майбутньому.

Як заявили в США, ця робота займатиметься "боротьбою з глобальним незаконним виробництвом та обігом наркотиків" на основі фентанілу.

Відновлення військової комунікації

Вашингтон та Пекін погодилися відновити переговори між військовими на високому рівні. Байден та Сі пообіцяли підтримувати відкриту лінію зв'язку один з одним у міру виникнення проблем.

Заплановано поновлення регулярних консультацій з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також китайсько-американських переговорів щодо координації оборонної політики та китайсько-американської військово-морської консультативної угоди.

Такі зміни мають означати повернення зустрічей та телефонних розмов між командирами ТВД та "зменшити ймовірність помилок", кажуть сторони.

Діалог про ШІ

Штати та КНР домовилися про створення робочої групи для початку діалогу щодо штучного інтелекту (ШІ), при цьому у Вашингтоні наголосили на необхідності покращення захисту нових технологій.

Як раніше заявляв високопоставлений представник американської адміністрації, Білий дім стурбований використанням Китаєм ШІ, особливо у військових цілях. Байден також наголосив на необхідності захисту інтелектуальної власності США.

Проте США, як і раніше, готові працювати з Китаєм з цього питання, сказав чиновник виданню на умовах анонімності.

Збільшення кількості авіаперевезень

США та Китай прагнуть збільшити кількість прямих рейсів між своїми країнами. Це буде реалізовано, починаючи з наступного року.

Річ у тім, що останнім часом спостерігався певний прогрес у цьому питанні. Американські чиновники заявили у жовтні, що кількість рейсів між Штатами та КНР збільшиться до 70 на тиждень, починаючи з 9 листопада. 2024 року, як очікується, їх буде ще більше.

Обміни між громадянами країн

Обидві сторони висловилися за розширення освітніх, студентських, молодіжних, культурних, спортивних та ділових обмінів. Раніше застосовувалися візові обмеження.

Так перед цим Байден підтримав заборону видачі віз тисячам аспірантів і дослідників, які, як вважається, мають зв'язки з китайськими військовими училищами. Крім того, обидві країни у 2020 році вигнали репортерів з іншого боку. Також останніми роками керівники іноземних підприємств скаржилися на труднощі з поїздками до Китаю через обмеження, пов'язані з коронавірусом.

Питання Тайваню

На зустрічі Байдена та Сі сторони порушили питання навколо острова Тайвань, який Китай вважає своїм. Лідер КНР заявив США, що його територіальні амбіції щодо Тайваню "нестримні", і наполегливо закликав Вашингтону припинити надавати тайванській стороні допомогу з озброєнням.

При цьому, за інформацією ЗМІ, китайський президент запевнив американського колегу, що найближчими роками не планує проводити військову операцію на Тайвані.

Тема війни в Україні та Ізраїлі

Офіційні особи США чинили тиск на китайських колег, щоб вони обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом з Іраном.

У ході прес-конференції Байден після переговорів з лідером Китаю повідомив, що обмінявся з Сі "думками щодо регіональних та глобальних питань", у тому числі щодо відмови РФ припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Газа.

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