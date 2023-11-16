Сі закликав Байдена "припинити озброювати Тайвань", - ЗМІ
Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом китайський лідер Сі Цзіньпін закликав його "припинити озброювати Тайвань".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Видання зазначає, що під час розмови Сі закликав припинити надавати Тайваню зброю та підтримати "возз'єднання" Китаю з островом. Крім цього, він висловив надію, що Байден скасує односторонні санкції, що стосуються Китаю.
Байден покинув маєток, де проходила зустріч, підняв два великі пальці до журналістів і сказав, що переговори з Сі пройшли "добре".
Зустріч лідерів США і Китаю
Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.
Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.
Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.
Детальніше про очікування від перемовин між лідером Китаю та США читайте в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско".
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