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Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором

США, Четвер 16 листопада 2023 05:49
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Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором Фото: український військовий (twitter WhiteHouse)
Автор: Максим Шушко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден за кілька годин після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його диктатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час прес-конференції, яка відбулася після переговорів американського та китайського лідерів у Сан-Франциско Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі описувати Сі Цзіньпіна, як диктатора, заявив:

"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого".

Варто зазначити, що у червні цього року президент США назвав главу КНР диктатором через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном. Тоді в Китаї висловили протест і назвали слова Байдена "провокацією".

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Байден та Сі Цзіньпін сьогодні зустрілися в США. Цей візит до Америки став першим за останні шість років для китайського лідера.

Президенти домовилися відновити військову співпрацю на високому рівні між двома країнами, обговорили війну в Україні, питання Тайваню напруженість на Близькому Сході та низку інших питань.

Американський президент назвав назвав ці переговори "одними з найпродуктивніших".

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