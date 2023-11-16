Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден за кілька годин після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його диктатором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час прес-конференції, яка відбулася після переговорів американського та китайського лідерів у Сан-Франциско Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі описувати Сі Цзіньпіна, як диктатора, заявив:
"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого".
Варто зазначити, що у червні цього року президент США назвав главу КНР диктатором через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном. Тоді в Китаї висловили протест і назвали слова Байдена "провокацією".
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна
Байден та Сі Цзіньпін сьогодні зустрілися в США. Цей візит до Америки став першим за останні шість років для китайського лідера.
Президенти домовилися відновити військову співпрацю на високому рівні між двома країнами, обговорили війну в Україні, питання Тайваню напруженість на Близькому Сході та низку інших питань.
Американський президент назвав назвав ці переговори "одними з найпродуктивніших".
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