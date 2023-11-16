Соглашения об ИИ, военном сотрудничестве и не только: о чем договорились Байден и Си

Байден и Си в ходе вчерашней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пытались стабилизировать отношения между странами, натянутых экономической конкуренцией, а также "военными и дипломатическими ошибками".

Так, отмечается в материале, у обоих были причины развивать отношения. В частности, лидер КНР борется с экономическим кризисом в государстве: иностранные инвесторы обеспокоены непростыми связями с крупнейшей экономикой мира. А Байден "пытается стабилизировать глобальную обстановку в преддверии выборов, которые потребуют его внимания внутри страны".

В итоге главы США и Китая в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния) смогли заключить в ходе продолжительных дискуссий несколько крупных соглашений.

Рабочая группа по вопросам борьбы с наркотиками

Две страны будут укреплять сотрудничество в борьбе с наркотиками. Китай согласился принять жесткие меры в отношении поставок химических ингредиентов фентанила и прессов для таблеток, что позволяет обойти существующие ограничения.

Также Си и Байден договорились координировать политику и действия правоохранительных органов в будущем.

Как заявили в США, эта работа будет заниматься "борьбой с глобальным незаконным производством и оборотом наркотиков" на основе фентанила.

Возобновление военной коммуникации

Вашингтон и Пекин согласились возобновить переговоры между военными на высоком уровне. Байден и Си пообещали поддерживать открытую линию связи друг с другом по мере возникновения проблем.

Запланировано возобновление регулярных консультаций с министром обороны США Ллойдом Остином, а также китайско-американских переговоров по координации оборонной политики и китайско-американское военно-морское консультативное соглашение.

Такие изменения должны означать возвращение встреч и телефонных разговоров между командирами ТВД и "снизить вероятность ошибок", говорят стороны.

Диалог об ИИ

Штаты и КНР договорились о создании рабочей группы для начала диалога по искусственному интеллекту (ИИ), при этом в Вашингтоне подчеркнули необходимость улучшения защиты новых технологий.

Как ранее заявлял высокопоставленный представитель американской администрации, Белый дом обеспокоен использованием Китаем ИИ, особенно в военных целях. Байден также подчеркнул необходимость защиты интеллектуальной собственности США.

Тем не менее, США по-прежнему готовы работать с Китаем по этому вопросу, сказал чиновник изданию на условиях анонимности.

Увеличение количества авиаперевозок

США и Китай стремятся увеличить количество прямых рейсов между своими странами. Это будет реализовано начиная со следующего года.

Дело в том, что в последнее время наблюдался некоторый прогресс в этом вопросе. Американские чиновники заявили в октябре, что количество рейсов между Штатами и КНР увеличится до 70 в неделю, начиная с 9 ноября. В 2024 году, как ожидается, их будет еще больше.

Обмены между гражданами стран

Обе стороны высказались за расширение образовательных, студенческих, молодежных, культурных, спортивных и деловых обменов. Ранее применялись визовые ограничения.

Так, перед этим Байден поддержал запрет выдачи виз тысячам аспирантов и исследователей, которые, как считается, имеют связи с китайскими военными училищами. Кроме того, обе страны в 2020 году выгнали репортеров с другой стороны. Также в последние годы руководители иностранных предприятий жаловались на трудности с поездками в Китай из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Вопрос Тайваня

На встрече Байдена и Си стороны подняли вопрос вокруг острова Тайвань, который Китай считает своим. Лидер КНР заявил США, что его территориальные амбиции в отношении Тайваня "неудержимы", и настоятельно призвал Вашингтону прекратить оказывать тайваньской стороне помощь с вооружением.

При этом, по информации СМИ, китайский президент заверил американского коллегу, что в ближайшие годы не планирует проводить военную операцию на Тайване.

Тема войны в Украине и Израиле

Официальные лица США оказывали давление на китайских коллег, чтобы они обсудили конфликт между Израилем и ХАМАСом с Ираном.

В ходе пресс-конференции Байден после переговоров с лидером Китая сообщил, что обменялся с Си "мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе относительно отказа РФ прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Также