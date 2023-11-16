Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що не вторгнеться на Тайвань найближчими роками, - ЗМІ
Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Як зазначає видання з посиланням на чиновника США, Сі Цзіньпінь заявив під час переговорів з Байденом, що Китай найближчими роками немає військових планів щодо Тайваню.
За словами американського співрозмовника, Сі Цзіньпін сказав, що сподівається на "мирне возз'єднання" Китаю з Тайванем. При цьому китайський лідер окреслив умови, за яких може бути використана сила. Він наголосив, що доля острова є найбільшою загрозою для американо-китайських відносин.
Байден своєю чергою зазначив, що США підтримують мир та стабільність у регіоні. На його думку, цього можна досягти збереженням статус-кво та змушуючи Китай поважати вибори на Тайвані.
Конфлікт між США та Китаєм
Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.
США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна
Президент США та лідер Китаю зустрілися у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Лідери провели зустріч в історичній резиденції Філолі, яка тривала близько чотирьох годин.
Після переговорів Байден заявив, що досі вважає Сі Цзіньпіна диктатором, у Китаї обурилися такій заяві американського президента.
Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.
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