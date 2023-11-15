Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско

Зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном відбудеться сьогодні, 15 листопада, на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско. Про головні очікування, місце України у переговорах та про погану новину для Володимира Путіна, – у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації BBC, Barron's (газети, що видається Dow Jones & Company), китайської CGTN та ексклюзивні коментарі аналітика центру "Українська призма" Олександра Краєва.

Сьогоднішній саміт стане лише другою особистою зустріччю з Сі Цзіньпіном за час президентства Байдена. Лідери обговорять економіку, торгівлю та геополітичні теми, від Тайваню до війни Ізраїлю проти ХАМАС та Росії проти України.

Зустріч у Сан-Франциско відбудеться на тлі наявної тенденції до стабілізації відносин. Минулого року після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань Китай перервав контакти зі США по військовій лінії. На початку 2023-го був скандал із повітряною кулею в американському повітряному просторі: Вашингтон звинуватив китайську сторону у шпигунстві, Пекін це заперечував, називаючи його цивільним метеозондом.

Зараз, як кажуть американські чиновники, Байден сповнений рішучості відновити ці канали, але не факт, що Китай теж цього хоче.

"Це не ті відносини, які були п'ять чи десять років тому, ми не говоримо про довгий список результатів. Цілі (зустрічі, – ред.) полягають в управлінні конкуренцією, запобіганні конфліктним ризикам і забезпеченні відкритості каналів зв'язку", – наводить BBC цитату одного з них.

Від зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена не чекають на прориви (фото facebook.com/WhiteHouse)

Ймовірно, у фокусі опиниться тайванська тема. Китай претендує на суверенітет над островом, де на початку 2024 року відбудуться вибори. Тому Сі може попросити додаткових запевнень у тому, що США не підтримують незалежність Тайваню. Байден, у свою чергу, має підкреслити стурбованість військовою активністю біля острова.

Обговорюватимуться обмеження США на експорт технологій до Китаю та напруженість, спричинена територіальними претензіями Пекіна у Південно-Китайському та Східно-Китайському морях. Крім основних розбіжностей щодо торгівлі та конкуренції, Байден запропонує вплинути на Іран, щоб той утримався від ескалації у відповідь на дії Ізраїлю у секторі Газа проти терористів ХАМАС.

При цьому аналітики не чекають на прорив і перезавантаження відносин. Їхні очікування скромніші, вони обмежуються відновленням комунікацій по військовій лінії та припиненням потоку фентанілу китайського виробництва. Фентаніл - це синтетичний наркотик, у 50 разів сильніший, ніж героїн. Його називають головною причиною зростання смертей від передозування наркотиками в США.

Низка ЗМІ повідомила, що після зустрічі відбудеться вечеря Сі Цзіньпіна з керівництвом провідних американських компаній. Місце за його столом коштує 40 000 доларів, а ціна на вхідний квиток стартує від 2 000 доларів.

Чого чекають у США та на світових ринках

Зустріч у Сан-Франциско стане кульмінацією зусиль адміністрації Байдена щодо стабілізації відносин із Китаєм. Інвестори вважають, що найкращим результатом буде, якщо обом лідерам вдасться повернутися до точки річної давності (до інциденту з аеростатом). Із зобов'язаннями відновити діалог, оскільки суперництво Вашингтона та Пекіна посилюються, а війни на Близькому Сході та в Україні створюють нові проблеми.

Відсутність відкритих каналів для деескалації потенційних конфліктів, зокрема у Південно-Китайському морі, турбує аналітиків.

"Найбільшим позитивом стала б вказівка на неприпустимість воєнних дій. Це є однією із прогалин у відносинах США та Китаю", – каже Клейтон Аллен, який висвітлює політику Вашингтона для консалтингової компанії Eurasia Group.

Джо Байден "сповнений рішучості" відновити відкриті канали зв'язку з Китаєм (фото Getty Images)

Напередодні зустрічі були й помірковані позитивні сигнали. Зокрема, міністерка фінансів США Джанет Єллен та віце-прем'єр КНР Лі Хефен погодилися разом працювати над забезпеченням економічного зростання та фінансової стабільності, вирішенням кліматичних питань та боргових проблем у країнах з низькими доходами.

Поки ж аналітики не бачать нічого, що могло б покращити настрої на ринках і допомогти компаніями, які намагаються розібратися у все більш спірних відносинах між США та Китаєм.

"В даний час не слід очікувати подій, які можуть вплинути на ринок, таких як підвищення або зниження тарифів. Причому їх зростання настільки ж ймовірне, як і скорочення, враховуючи відсутність зусиль із залучення США до співпраці з Китаєм. Це буде вірно і для 2025 року, якщо на виборах переможе Дональд Трамп", – стверджує Генрієтта Трейз, директор економічних досліджень консалтингової компанії Veda Partners.

Без реального прогресу у питаннях клімату, демпінгу у постачанні сталі, прав людини тощо вона не передбачає суттєвої зміни у ввізнох митах, запроваджених ще адміністрацією Трампа на китайський експорт на 370 млрд доларів. З того часу тарифний тягар лише зростав, проте сьогоднішня зустріч може позначити подальший вектор адміністрації США.

На думку Оуена Тедфорда з дослідницького центру Beacon Research, з наближенням виборів у США слід звернути увагу на перспективу відновлення контролю над TikTok, можливі обмеження на LIDAR – критично важливу для безпілотних автомобілів технологію, і додаткові обмеження на напівпровідникові технології.

Чого чекають у Китаї

На саміті АТЕС китайська сторона зосередиться на своїх ініціативах щодо встановлення регіонального миру та стабілізації відносин із США.

Зазначимо, у країнах АТЕС (загалом 21 учасник) проживає 2,9 млрд осіб (майже 40% світового населення), на них припадає близько половини торгівлі та понад 60% світового ВВП. Примітно, що до об'єднання входить Російська федерація, але на саміті не буде Володимира Путіна. Ймовірно через ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт за воєнні злочини в Україні. Хоча Сполучені Штати не визнають його компетенцію, раніше Байден дав зрозуміти, що зробить усе для притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю, Сі Цзіньпін виступить із пропозиціями щодо поглиблення Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва та стимулювання регіонального та глобального зростання. І, можливо, свою промову він присвятить побудові АТЕС з єдиним майбутнім, що ґрунтується на взаємній довірі.

Сі Цзіньпін на саміті АТЕС розповість про своє бачення світового майбутнього (фото Getty Images)

На думку молодшого наукового співробітника Інституту американських досліджень Китайської академії соціальних наук Чжана Іфея, щодо глобального порядку Сі докладно викладе бачення спільного майбутнього з новим типом економічної глобалізації, поверненням на шлях мирного розвитку та загальними цінностями.

Щодо зустрічі з Байденом Сі може сказати і щось нове, але все це залишиться в рамках раніше задекларованих принципів: взаємна повага, мирне співіснування та взаємовигідна співпраця.

"Ці принципи досить всеосяжні та торкаються найбільших проблем між Китаєм і США, оскільки обидві країни повинні поважати національні умови, управляти ризиками, щоб підтримувати мирне співіснування і на цій основі шукати спільні інтереси", – додав аналітик.

Американо-китайські переговори продовжаться, навіть якщо у Сан-Франциско досягнуть дипломатичного прогресу, оскільки структурні протиріччя в будь-якому випадку залишаться. Переломним моментом може стати зміна позиції США щодо Китаю, вважає Чжан.

"Якщо США, наприклад, як і раніше, розглядатимуть підйом Китаю як виклик, а потім розглядатимуть Китай як геополітичного конкурента, вони упустять можливості, які розвиток Китаю приносить США і всьому світу. Здорові китайсько-американські відносини – в інтересах Тихоокеанського регіону і всього світу, враховуючи той факт, що багато місць охоплено конфліктами", – наголосив китайський аналітик.

Тема України у геополітичному контексті

Опитані РБК-Україна ще минулого тижня експерти казали, що російсько-українську тему порушать, але вона не буде пріоритетною. Докладніше про це – у матеріалі "На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном та на що чекати Україні".

Аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв упевнений: лідери США та Китаю так чи інакше говоритимуть про Україну, і тут є кілька аспектів.

"Перший, як не дивно, – це ядерна безпека. Ми пам'ятаємо, що ядерні провокації Росії, її загравання з темою ядерної загрози – це червона лінія для Китаю. Як тільки росіяни порушували її, китайці ставили питання ребром і казали, що це неприпустимо і Пекін відповідатиме. У цьому контексті вони жодного разу прямо не згадували Росію, але й так зрозуміло, якщо їхня реакція виходила одразу після заяв Путіна. Китай та США на тлі війни в Україні мають розпочати розмову про взаємні ядерні гарантії, що стримуватимуть Росію і так далі", – наголосив він у розмові з виданням.

Лідери Китаю та США обговорюватимуть Україну в геополітичному контексті (фото Getty Images)

Другий аспект стосується правил гри у міжнародних відносинах. Яких після російського вторгнення 24 лютого 2022 більше не існує.

"Росія показала, що міжнародне право не працює, міжнародні організації не потрібні, незрозуміло, що можна і чого не можна, більше немає правильного та неправильного в міжнародній політиці, – тому ми побачили зростання числа конфліктів в Африці, Центральній, Східній Азії та Європі. Росія відкрила "скриньку Пандори", система перебуває в стані хаосу і цей хаос посилюється", - підкреслив аналітик.

За його словами, такий хаос не потрібний ані США, ані Китаю.

"Так, вони один одному протистоять, вони опоненти, але це не означає, що їм "окей" постійно бути в такому хаосі, в якому "окей" бути росіянам. Тому в даному контексті питання України також буде розглянуто. Ми стали маркером, як має працювати система. Відповідно, вони обговорять, наскільки "окей" допомагати ворогуючим сторонам, наскільки нормально продовжуватиме торгівлю з Росією. США, звичайно, будуть проти, але Китай за це поставить свою ціну. Україна точно буде серед тем, я б сказав, у геополітичному сенсі", – додав Краєв.

Погана новина для Путіна

Минулого тижня РБК-Україна писало про те, що Китай має своє сприйняття російсько-української війни. Україна в його очах – безумовний союзник США, крім того, російську агресію він виправдовує тим, що Вашингтон нібито розширює НАТО на схід. Байден застерігатиме від прямої військової допомоги Росії і наполягатиме, щоб Сі тиснув на Путіна у питанні припинення війни. Але особливих проривів не варто чекати, як і на зміну китайської риторики.

Очевидно, зустріч лідерів США та Китаю не подобається Москві. Не тим, що геополітичні конкуренти зближуються, оскільки вони залишаються в стані "frienemy" (поєднання характеристик друзів та ворогів), а тим, що Сі Цзіньпін готовий говорити з Байденом за спиною Володимира Путіна.

Сі Цзіньпін готовий обговорювати правила гри без Росії, і це погана новина для Володимира Путіна (фото Getty Images)

"Китай готовий домовлятися зі США і не підтримувати Росію. По суті, готовий торгувати російськими інтересами. Росіяни сподівалися на китайську підтримку ще з березня 2022 року, були запити на балістичні ракети, дрони оперативно-тактичного рівня, товари подвійного призначення, і росіяни нічого з цього не отримали. Так, росіяни отримали через КНДР снаряди, форму і деякі китайські ресурси, але це далеко не той рівень підтримки, на який сподівалася Москва, Росію вже не вважають сильною державою, її не включають до клубу великих і сильних. А це саме те, про що мріяла РФ, і одна з причин, через які вона розв'язала війну з Україною", – пояснив Олександр Краєв.

На його думку, погана новина для Путіна в тому, що США та Китай домовляються про нові правила та вирішують долю Росії без його участі. Чи зможуть вони погодити їх у Сан-Франциско? Навряд чи, адже це складний і тривалий процес.

"Але те, що цей процес почнеться, що в базових рамках вони зможуть домовитися, що можна, а чого не можна, визначать первинні пункти, скажімо так, взаємного співжиття, – це точно. А головне – процес має бути продовжено. Що здивувало особисто мене – те, що чи не найбільшу зацікавленість у зустрічі публічно демонструють саме китайці. Тобто американці її готують і рекламують, але в основному про неї каже Китай. Я думаю, на одній зустрічі контакти не закінчаться і це дуже добрий сигнал для всього світу", – додав аналітик.