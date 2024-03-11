Угода про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем залишається недосяжною, - Bloomberg

Штати сподівалися на досягнення прогресу в переговорах перед початком священного для ісламу місяця Рамадан, який розпочався в неділю після заходу сонця. Очікувана угода мала передбачати шеститижневе припинення воєнних дій та обмін десятків зраїльських заручників на сотні палестинських.

Проте переговори стоять на місці: Ізраїль звинуватив ХАМАС у зволіканні та поширенні насильства в регіоні під час священного для ісламу місяця, а представники ХАМАСу заявили, що в полоні загинуло більше ізраїльських заручників, ніж заявлялося раніше.

Ізраїль погрожував наступати на Рафах, останнє укріплення ХАМАС у Газі, де переховується понад мільйон палестинців. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не припинить свою кампанію, поки не буде знищено підтримуване Іраном бойове угруповання та його лідери.

У своєму інтерв'ю MSNBC Байден повідомив, що сподівається на досягнення угоди про припинення вогню та попередив, що вторгнення Ізраїлю до Рафаху стане "червоною лінією". У цей час Центральне командування США почало постачати до Гази необхідне у будівництві тимчасового доку для доставки гуманітарної допомоги морем.

За даними джерел, понад 30 000 палестинців було вбито на території, контрольованій ХАМАС з жовтня. США та ЄС визнали ХАМАС терористичною організацією. Останнє тимчасове перемир'я було досягнуте в листопаді: десятки ізраїльських заручників були звільнені з Гази в обмін на в’язнів, які утримувалися в ізраїльських в’язницях.

"Ми не можемо допустити ще 30 000 загиблих палестинців", - сказав Байден та додав: - "Нетаньяху повинен приділяти більше уваги невинним жертвам, які загинули внаслідок дій, він більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає".

Нетаньяху заявив, що більшість ізраїльтян підтримує його політику.

Байден підтвердив, що США ніколи не припинять постачання зброї Ізраїлю, та підтримав право країни на захист від ХАМАС.

За даними розвідувальної служби Ізраїлю Моссад, наразі ХАМАС тримається своєї позиції та не цікавиться угодою. Припускається, що угрупування тримає приблизно 130 ізраїльських заручників.

Офіційний представник ХАМАС Хусам Бадран у своєму інтерв’ю Bloomberg заявив, що внаслідок ізраїльського вогню загинули десятки людей.