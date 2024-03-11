Соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем остается недостижимым, - Bloomberg

Президент США Джо Байден предостерег Израиль от вторжения в город Рафах на юге сектора Газа, поскольку переговоры по прекращению огня между Израилем и ХАМАС остаются безрезультатными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Штаты надеялись на достижение прогресса в переговорах перед началом священного для ислама месяца Рамадан, который начался в воскресенье после заката. Ожидаемое соглашение должно было предусматривать шестинедельное прекращение военных действий и обмен десятков израильских заложников на сотни палестинских.
Однако переговоры стоят на месте: Израиль обвинил ХАМАС в промедлении и распространении насилия в регионе во время священного для ислама месяца, а представители ХАМАС заявили, что в плену погибло больше израильских заложников, чем заявлялось ранее.
Израиль угрожал наступать на Рафах, последнее укрепление ХАМАС в Газе, где скрывается более миллиона палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит свою кампанию, пока не будет уничтожена поддерживаемая Ираном боевая группировка и его лидеры.
В своем интервью MSNBC Байден сообщил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня и предупредил, что вторжение Израиля в Рафах станет "красной линией". В настоящее время Центральное командование США начало поставлять в Газу необходимое в строительстве временного дока для доставки гуманитарной помощи морем.
По данным источников, более 30 000 палестинцев были убиты на территории, контролируемой ХАМАСом с октября. США и ЕС признали ХАМАС террористической организацией. Последнее временное перемирие было достигнуто в ноябре: десятки израильских заложников были освобождены из Газы в обмен на содержавшихся в израильских тюрьмах узников.
"Мы не можем допустить еще 30 000 погибших палестинцев", - сказал Байден и добавил: - "Нетаньяху должен уделять больше внимания невинным жертвам, погибшим в результате действий, он больше вредит Израилю, чем помогает".
Нетаньяху заявил, что большинство израильтян поддерживают его политику.
Байден подтвердил, что США никогда не прекратят поставки оружия Израилю и поддержал право страны на защиту от ХАМАС.
По данным разведывательной службы Израиля Моссад, ХАМАС держится своей позиции и не интересуется соглашением. Предполагается, что группировка содержит около 130 израильских заложников.
Официальный представитель ХАМАС Хусам Бадран в своем интервью Bloomberg заявил, что в результате израильского огня погибли десятки человек.
Боевики группировки ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце октября начала наземную операцию в секторе Газа . Эта операция продолжается до сих пор. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что целью является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о готовности совершить визит в Израиль и выступить перед Кнессетом . Он подтвердил призыв к временному прекращению огня в секторе Газа с целью освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи.
В своем заявлении 8 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о приближении полной победы и готовности ЦАХАЛ начать наземную операцию в городе Рафах , расположенную вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.
Кроме того, 8 марта Байден анонсировал строительство американскими военными временного порта для приема гуманитарной помощи жителям Газы морем . Объект будет принимать крупные суда, которые будут перевозить продовольствие, воду, медикаменты и приюты.
Официальные лица заявили, что Вашингтон будет сотрудничать с европейскими и региональными партнерами и союзниками по созданию международной коалиции стран, которые предоставят возможности и финансирование.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС намерен открыть морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу .
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