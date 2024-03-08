США збудують у Газі порт для доставки гуманітарної допомоги
Байден оголосить у своїй промові у п'ятницю про будівництво американськими військовими тимчасового порту для прийому гуманітарної допомоги мешканцям Гази морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Об'єкт прийматиме великі судна, які перевозять продовольство, воду, медикаменти та тимчасові притулки.
Вашингтон працюватиме з європейськими та регіональними партнерами та союзниками над створенням міжнародної коаліції країн, які нададуть можливості та кошти, заявили офіційні особи.
Незважаючи на те, що Ізраїль збільшив кількість вантажівок з гуманітарною допомогою, яким дозволено в'їзд в обложений анклав, а США та інші країни доставляють вантажі повітрям, обсяги допомоги, що надходить, недостатні.
Тимчасовий порт збільшить гуманітарну допомогу палестинцям у анклаві, що постраждав від війни, на "сотні додаткових вантажівок" на день, сказав чиновник, додавши, що Сполучені Штати координуватимуть безпеку з Ізраїлем.
За словами чиновників, планування та виконання операції "займе кілька тижнів" і що необхідні для неї сили США знаходяться в регіоні або незабаром почнуть перекидати туди.
Операція США буде заснована на ініціативі уряду Кіпру, яка передбачає збір гуманітарної допомоги в портовому місті Ларнака на острові, за 210 морських миль від Гази, повідомили офіційні особи.
Це дозволить ізраїльським чиновникам перевіряти вантажі перед їх відправкою до Гази.
Ситуація у Газі
Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.
Раніше ми писали, що за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, Ізраїль та бойовики ХАМАС близькі до припинення вогню .
До речі, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон попросив члена кнесета Ізраїлю Бені Ганца дозволити доставку додаткової допомоги Газі.
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