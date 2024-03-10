Байден заявив про готовність відвідати Ізраїль і висловився про ситуацію в Газі

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден заявив, що готовий здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед парламентом країни (Кнесетом). Також американський лідер підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Секторі Газа для звільнення заручників і доставки допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США для MSNBC .

Байден при цьому не уточнив, чи обговорювалася ідея виступу в Кнесеті з його помічниками.

Також президент США на запитання, чи має вірогідний візит відбутися на запрошення ізраїльського колеги Ісаака Герцога або прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, зазначив, що наразі в інтерв'ю "краще б не обговорював це більше".

Розмова щодо потенційного візиту Байдена до Ізраїлю відбувається на тлі триваючих спроб Вашингтона підштовхнути переговорний процес по призупиненні бойових дій в Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС, звільнення захоплених бойовиками заручників, та стосовно збільшення гуманітарної допомоги для жителів цього палестинського анклаву.

Про перемир'я та "режим тиші" в Газі

Байден в інтерв'ю повторив свій заклик до тимчасового припинення вогню для звільнення заручників і доставки допомоги, хоча переговори між сторонами, судячи з усього, зайшли в глухий кут.

Президент США також не виключає можливість того, що можна досягти припинення вогню до священного для мусульман місяця Рамадан, який починається 10 березня.

Також Байден висловився щодо поточної ситуації з бойовими діями у Газі та висловив думку, що Нетаньяху "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає Ізраїлю".

Американський президент підтвердив підтримку права Ізраїлю переслідувати ХАМАС після терористичної атаки 7 жовтня минулого року, але зазначив, що Нетаньяху "повинен приділяти більше уваги невинним жертвам внаслідок вжитих дій".

Про операцію в місті Рафах та "червоні лінії"

На думку Байдена, потенційне вторгнення ізраїльської армії в місто Рафах є для нього "червоною лінією", але додав, що "я ніколи не покину Ізраїль" в контексті, зокрема, передачі оборонної допомоги.

"Захист Ізраїлю все ще є критичним. Тому немає червоної лінії (у якій) я збираюся відрізати всю зброю, щоб у них не було "Залізного купола", який би їх захистив", - наголосив він.

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