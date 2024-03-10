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Байден заявив про готовність відвідати Ізраїль і висловився про ситуацію в Газі

Неділя 10 березня 2024 04:45
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Байден заявив про готовність відвідати Ізраїль і висловився про ситуацію в Газі Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден заявив, що готовий здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед парламентом країни (Кнесетом). Також американський лідер підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Секторі Газа для звільнення заручників і доставки допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента США для MSNBC.

Байден при цьому не уточнив, чи обговорювалася ідея виступу в Кнесеті з його помічниками.

Також президент США на запитання, чи має вірогідний візит відбутися на запрошення ізраїльського колеги Ісаака Герцога або прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, зазначив, що наразі в інтерв'ю "краще б не обговорював це більше".

Розмова щодо потенційного візиту Байдена до Ізраїлю відбувається на тлі триваючих спроб Вашингтона підштовхнути переговорний процес по призупиненні бойових дій в Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС, звільнення захоплених бойовиками заручників, та стосовно збільшення гуманітарної допомоги для жителів цього палестинського анклаву.

Про перемир'я та "режим тиші" в Газі

Байден в інтерв'ю повторив свій заклик до тимчасового припинення вогню для звільнення заручників і доставки допомоги, хоча переговори між сторонами, судячи з усього, зайшли в глухий кут.

Президент США також не виключає можливість того, що можна досягти припинення вогню до священного для мусульман місяця Рамадан, який починається 10 березня.

Також Байден висловився щодо поточної ситуації з бойовими діями у Газі та висловив думку, що Нетаньяху "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає Ізраїлю".

Американський президент підтвердив підтримку права Ізраїлю переслідувати ХАМАС після терористичної атаки 7 жовтня минулого року, але зазначив, що Нетаньяху "повинен приділяти більше уваги невинним жертвам внаслідок вжитих дій".

Про операцію в місті Рафах та "червоні лінії"

На думку Байдена, потенційне вторгнення ізраїльської армії в місто Рафах є для нього "червоною лінією", але додав, що "я ніколи не покину Ізраїль" в контексті, зокрема, передачі оборонної допомоги.

"Захист Ізраїлю все ще є критичним. Тому немає червоної лінії (у якій) я збираюся відрізати всю зброю, щоб у них не було "Залізного купола", який би їх захистив", - наголосив він.

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Джозеф Байден Ізраїль Сектор Газа
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