ЄС має намір відкрити морський коридор для гуманітарної допомоги з Кіпру в Газу в неділю

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сподівається на відкриття в неділю, 10 березня, морського коридору для доправлення гуманітарної допомоги з Кіпру до Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Arab News.

"Ми дуже близькі до відкриття цього коридору, сподіваюся, цієї неділі", - заявила вона.

Першу пілотну операцію буде запущено в п'ятницю, заявила глава Єврокомісії.

"Кіпр скоро збере високопоставлених чиновників, щоб обговорити, як ми можемо прискорити створення цього морського маршруту для підтримки тих, хто його потребує, на додаток до наземних і повітряних маршрутів, зокрема з Єгипту та Йорданії", - додала вона.

Європейська комісія також опублікувала спільну заяву з Кіпром, ОАЕ, Сполученими Штатами і Великою Британією, яка "схвалює активацію" морського коридору для доставляння допомоги до Сектора Гази.

"Доставлення гуманітарної допомоги безпосередньо до Гази морем буде складним, і наші країни продовжать оцінювати й коригувати свої зусилля, щоб забезпечити максимально ефективне доставлення допомоги", - ідеться в заяві.

Ситуація у Секторі Газа

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, Ізраїль та бойовики ХАМАС близькі до припинення вогню.

До речі, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попросив члена кнесета Ізраїлю Бені Ганца дозволити доставку додаткової допомоги Газі.

При цьому ЗМІ повідомляють, що президент США Джо Байден оголосить 8 березня про будівництво американськими військовими тимчасового порту для відправлення морем гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

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