Угода про надра. Україна та США можуть підписати меморандум найближчими годинами

"Ми хочемо зафіксувати прогрес спільною заявою чи меморандумом про наміри, щоб відобразити на письмі наші досягнення. Це важливо, адже у громадськості є багато питань, а коли багато питань, починають з'являються різні чутки... Тому ми розраховуємо, сьогодні можливо навіть якийсь документ буде підписаний," - зазначив він.

Качка підкреслив, що зараз розробляється прагматична юридична конструкція, а в найближчі дні може бути підписаний документ. Також, за його словами, наступний раунд переговорів запланований на 24 квітня, і робота над угодою триватиме.

"Тому остаточного тексту угоди на цьому тижні ще не буде. Роботи багато, тому що ідеї, які були закладені в угоду з боку США, їх потрібно доопрацювати, щоб вони були реалістичними і гармонійними", - додав він.

Качка зазначив, що наразі між сторонами тривають консультації для узгодження останніх деталей. Очікується, що підписаний документ буде робочого характеру, який фактично зможе усунути будь-які незрозумілості з приводу того, на що зорієнтовані та який темп переговорів бачать обидві сторони.

"Через різні домисли й ми, й США, перебуваємо під тиском щодо цього питання, і власне тому є великий інтерес окреслити параметри, які б дали можливість нам спокійніше працювати далі. Тому, що технічної роботи залишається справді багато. Зараз є бажання чітко підкреслити під підпис, що ми бачимо цей прогрес, базові параметри і готові максимально рухатися далі", - підсумував він.

Угода про рідкісноземи

У лютому цього року Україна та США мали намір підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр, проте це не відбулося через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, що виник під час їхньої зустрічі в Білому домі 28 лютого.

Після цього Вашингтон надіслав Києву новий проект домовленостей у сфері видобутку корисних копалин. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що нова угода вже не є рамковою, а є повноцінним документом, що президент Зеленський також підтвердив.

Однак, народний депутат Ярослав Железняк в коментарі для РБК-Україна зазначив, що нова угода має переважно комерційний характер і значно обмежує права України щодо контролю над власними надрами.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.