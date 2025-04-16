Соглашение о недрах. Украина и США могут подписать меморандум в ближайшие часы

"Мы хотим зафиксировать прогресс совместным заявлением или меморандумом о намерениях, чтобы отразить на письме наши достижения. Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а когда много вопросов, начинают появляются различные слухи... Поэтому мы рассчитываем, сегодня возможно даже какой-то документ будет подписан," - отметил он.

Качка подчеркнул, что сейчас разрабатывается прагматичная юридическая конструкция, а в ближайшие дни может быть подписан документ. Также, по его словам, следующий раунд переговоров запланирован на 24 апреля, и работа над соглашением будет продолжаться.

"Поэтому окончательного текста соглашения на этой неделе еще не будет. Работы много, потому что идеи, которые были заложены в соглашение со стороны США, их нужно доработать, чтобы они были реалистичными и гармоничными", - добавил он.

Качка отметил, что сейчас между сторонами продолжаются консультации для согласования последних деталей. Ожидается, что подписанный документ будет рабочего характера, который фактически сможет устранить любые неясности по поводу того, на что ориентированы и какой темп переговоров видят обе стороны.

"Из-за различных домыслов и мы, и США, находимся под давлением по этому вопросу, и собственно поэтому есть большой интерес очертить параметры, которые бы дали возможность нам спокойнее работать дальше. Потому что технической работы остается действительно много. Сейчас есть желание четко подчеркнуть под подпись, что мы видим этот прогресс, базовые параметры и готовы максимально двигаться дальше", - подытожил он.

Соглашение о редкоземах

В феврале этого года Украина и США намеревались подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам, однако это не произошло из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, возникшего во время их встречи в Белом доме 28 февраля.

После этого Вашингтон направил Киеву новый проект договоренностей в сфере добычи полезных ископаемых. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что новое соглашение уже не является рамочным, а является полноценным документом, что президент Зеленский также подтвердил.

Однако, народный депутат Ярослав Железняк в комментарии для РБК-Украина отметил, что новое соглашение имеет преимущественно коммерческий характер и значительно ограничивает права Украины по контролю над собственными недрами.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам.