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Угода про надра. Зеленський розповів, як пройшла зустріч у Вашингтоні

Одеса, Вівторок 15 квітня 2025 18:30
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Угода про надра. Зеленський розповів, як пройшла зустріч у Вашингтоні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна і США минулого тижня обговорили угоду про надра у Вашингтоні. Зустріч була позитивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського та генсека НАТО Марка Рютте.

"Переговори (у Вашингтоні - ред.) пройшли, вони були позитивні, це була технічна зустріч, технічних команд", - розповів глава держави.

За його словами, зустрічі на такому рівні в онлайн і офлайн форматах триватимуть увесь поточний тиждень. Після таких консультацій сторони представлять результати обговорень.

"Обидві сторони закінчили зустріч позитивно", - наголосив Зеленський.

Зустріч у Вашингтоні

Нагадаємо, українська делегація минулого тижня вирушила до Вашингтона для технічних переговорів з американськими чиновниками щодо угоди про надра.

За даними The New York Times, США підготували для України проект угоди з більш жорсткими умовами. Зокрема, американська влада хоче, щоб їхня країна отримувала весь прибуток від інвестиційного фонду в рамках угоди доти, доки Київ не відшкодує всю передану допомогу.

При цьому Reuters після зустрічі українських та американських чиновників у п'ятницю, 11 квітня, писало, що шанси на підписання угоди "невеликі".

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