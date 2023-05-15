Угода може закінчитися? Цього тижня не плануються переговори щодо "зернової ініціативи"
Цього тижня не планують проводити переговори щодо продовження "зернової ініціативи", термін дії якої має завершитись 18 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева на брифінгу повідомила, що Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього угоди про експорт зерна.
"Ситуація в цілому (після переговорів) не сильно змінилася, і ми отримуємо досить суперечливу інформацію щодо зернової угоди та можливості її продовження", - сказала вона.
Зазначимо, що Росія погрожувала вийти з угоди 18 травня, якщо не буде виконано перелік вимог щодо усунення перешкод для експорту зерна та добрив з Росії.
"Таке припинення, вихід (Росії - ред.) з зернової ініціативи можливий, але для всіх і в першу чергу для російської сторони це буде означати ескалацію ситуації і вони ускладнять собі свою подальшу переговорну позицію", - сказала Трофімцева.
За її словами, у квітні Україна експортувала 2,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, попри уповільнення використання зернового коридору.
Нагадаємо, 10 травня у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".
Наступного дня українська ж сторона повідомила, що подальші консультації пройдуть в онлайн форматі.
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