Соглашение может закончиться? На этой неделе не планируются переговоры по "зерновой инициативе"
На этой неделе не планируют проводить переговоры по продлению "зерновой инициативы", срок действия которой должен завершиться 18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева на брифинге сообщила, что Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего соглашения об экспорте зерна.
"Ситуация в целом (после переговоров) не сильно изменилась, и мы получаем достаточно противоречивую информацию о зерновом соглашении и возможности его продления", - сказала она.
Отметим, что Россия угрожала выйти из соглашения 18 мая, если не будет выполнен перечень требований по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России. Так, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если не будет гарантий для РФ, в том числе по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".
"Такое прекращение, выход (России - ред.) из зерновой инициативе возможен, но для всех и в первую очередь для российской стороны это будет означать эскалацию ситуации и они усложнят себе свою дальнейшую переговорную позицию", - сказала Трофимцева.
По ее словам, в апреле Украина экспортировала 2,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, несмотря на замедление использования зернового коридора.
Напомним, 10 мая в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".
На следующий день украинская сторона сообщила, что дальнейшие консультации пройдут в онлайн формате.
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