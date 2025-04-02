Угода про корисні копалини: в ОП відповіли, чи можуть США віддати перевагу Росії
Сполучені Штати Америки (США) не підпишуть з Росією угоду про корисні копалини, оскільки обидві країни є конкурентами.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, Україна, на відміну від Росії, зацікавлена в стратегічному партнерстві зі Штатами. Сьогодні ж довкола угоди точаться на різних рівнях дискусії.
Радник голови ОП зауважив, що угода зі Штатами є вигідною для обох сторін. Київ потребує технологій, розробок іншого рівня, технологій доступу до глобальних ринків без посередників й інвестицій. Вашингтон, своєю чергою, зможе отримати суттєве зростання конкурентної частки на відповідних глобальних ринках.
"І тут я переходжу тепер до Росії. Росія є безпосереднім конкурентом саме в цих ринках на глобальному рівні. І Росія точно не віддасть США те, що суттєво наростить впливи Штатів на відповідні галузі. Мова йде про аерокосмос, телекомунікацію і так далі. Росія за рахунок цих інструментів хоче сама мати суттєві впливи на глобальні ринки", - пояснив він.
Подоляк відзначив, що для Росії першочергове значення має не особиста фінансова вигода, а збереження та посилення геополітичного впливу. Диктатор Володимир Путін ніколи не погодиться втратити глобальне домінування навіть заради додаткових мільярдних прибутків, оскільки для нього важливішим є збереження свого образу.
"Тому що це не та мета, заради якої цю війну (проти України, - ред.) починав Путін. Він хоче домінування. Хоче своїх правил. А коли ти віддаєш, як молодший партнер, частку у своїх бізнесах, це означає, що ти програв. Путін на це не погодиться". - зауважив Подоляк.
Угода про рідкісноземи
Київ та Штати планували підписати угоду ще 28 лютого, але через перепалку в Овальному кабінету цього не сталось. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон запропонував Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів.
Водночас народний депутат Ярослав Железник зауважував, що нова угода має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.
Днями голова Білого дому заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
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