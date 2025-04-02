Соглашение о полезных ископаемых: в ОП ответили, могут ли США отдать предпочтение России

По словам Подоляка, Украина, в отличие от России, заинтересована в стратегическом партнерстве со Штатами. Сегодня же вокруг соглашения ведутся на разных уровнях дискуссии.

Советник главы ОП отметил, что соглашение со Штатами является выгодным для обеих сторон. Киев нуждается в технологиях, разработках другого уровня, технологиях доступа к глобальным рынкам без посредников и инвестиций. Вашингтон, в свою очередь, сможет получить существенный рост конкурентной доли на соответствующих глобальных рынках.

"И здесь я перехожу теперь к России. Россия является непосредственным конкурентом именно в этих рынках на глобальном уровне. И Россия точно не отдаст США то, что существенно нарастит влияние Штатов на соответствующие отрасли. Речь идет об аэрокосмосе, телекоммуникации и так далее. Россия за счет этих инструментов хочет сама иметь существенные влияния на глобальные рынки", - пояснил он.

Подоляк отметил, что для России первоочередное значение имеет не личная финансовая выгода, а сохранение и усиление геополитического влияния. Диктатор Владимир Путин никогда не согласится потерять глобальное доминирование даже ради дополнительных миллиардных прибылей, поскольку для него важнее сохранение своего образа.

"Потому что это не та цель, ради которой эту войну (против Украины, - ред.) начинал Путин. Он хочет доминирования. Хочет своих правил. А когда ты отдаешь, как младший партнер, долю в своих бизнесах, это означает, что ты проиграл. Путин на это не согласится". - отметил Подоляк.