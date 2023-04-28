Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

27 квітня російські війська вели оборону на Куп'янському напрямку. Міноборони Росії заявило, що підрозділи Західного угруповання військ РФ знищили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новоселівського (30 км на південний схід від Куп'янська), Вільшана (15 км на північний схід від Куп’янська), Крохмальне (25 км на південний схід від Куп’янська). У Генштабі України повідомили, що російські війська на Куп'янському напрямку не вели наступальних дій.

Також окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної). Російські джерела стверджували, що війська РФ вели позиційні бої на північний захід від Кремінної біля балки Журавка та біля Макіївки.

Бої у Донецькій області

27 квітня російські війська не досягли жодних успіхів у Бахмуті та його околицях. Український Генштаб повідомив, що росіяни продовжували атакувати, але українські сили відбили наступ поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки ( 5 км на північний захід від Бахмута), та Іванівське (6 км на захід від Бахмута). Російські джерела заявляли, що "вагнерівці" захопили в’їзд в Бахмут з ​​Хромового та Іванівського і перерізали основну українську логістичну лінію, але ISW не може підтвердити це твердження. Можливо, російські війська передислокували підрозділи Східного військового округу для посилення ЧВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки. (22 км на південний захід від Авдіївки), та Мар’їнка (27 км на південний захід від Авдіївки). 26 квітня росіяни заявили, що незначно просунулися біля залізниці на північ від Авдіївки, на південно-західних підступах до міста та біля Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Т акож стверджували, що російські війська атакували на північний схід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки), поблизу Невельського (15 км на південний захід від Авдіївки) і в напрямку Північного.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують мілітаризацію Запорізької атомної електростанці, щоб захиститися від можливих контрнаступальних операцій України. Міністерство оборони Великобританії, 27 квітня повідомило, що супутникові знімки показують, що російські війська облаштували вогневі позиції на дахах кількох корпусів реакторів ЗАЕС. Російський блогер стверджував, що їм необхідно зміцнити оборонні позиції на ЗАЕС в рамках підготовки до можливої ​​висадки українського десанту на східному березі в цьому районі. Він закликав російські війська посилити оборону по всьому східному (лівому) березі Каховського водосховища.

26 квітня оперативне командування Південь повідомило, що українські війська завдали ударів по зосередженню росіян у Каховському районі та по всьому східному (лівому) березі Дніпра. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 квітня, показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях на північ від Корсуньки (43 км на північний захід від Херсона) і на південний захід від Рибальче (35 км на південний захід від Херсона), а також по російському спостережному посту в Козачі Лагері (30 км на схід від місто Херсон).