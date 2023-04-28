Ракетний удар по Дніпропетровській області: на місці влучання масштабна пожежа
Фото: ракетний удар росіян по Дніпропетровській області: виникла пожежа (telegram/dnipropetrovskaODA)
Російська армія, сьогодні вночі, 28 квітня, ракетами атакувала Дніпропетровську область. Виникла масштабна пожежа
Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.
"Внаслідок ракетного удару російських військових по Дніпропетровській області виникла масштабна пожежа, полум'я охопило 400 квадратних метрів. Станом на цю хвилину його вдалося локалізувати, зазначив Лисак.
Також окупанти здійснили артилерійський обстріл Червоногригорівської громади Нікопольського району, наслідки уточнюються.