Ракетний удар по Дніпропетровській області: на місці влучання масштабна пожежа

Російська армія, сьогодні вночі, 28 квітня, ракетами атакувала Дніпропетровську область. Виникла масштабна пожежа

Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.