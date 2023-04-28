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Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 16:11
Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 квітня, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Зеленський подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.

"Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", - сказав президент.

Пізніше президент зустрівся з президентом Словаччини. Зеленський подякував їй за підтримку українських людей, армії та за допомогу у відновленні України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

Раніше ми писали, що Чехія оплатить навчання для 20-25 пілотів з України. Уряд країни схвалив пропозицію.

Своєю чергою Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

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