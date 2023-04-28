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ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 18 артсистем та 6 БПЛА, - Генштаб

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 08:17
ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 18 артсистем та 6 БПЛА, - Генштаб Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 28 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок п'ятниці, 28 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 7181 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2905 (+18) од,
  • РСЗВ - 543 (+1) од,
  • засоби ППО - 294 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 353 (+1)

Як повідомлялося, російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні в ніч проти 28 квітня. Докладніше про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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