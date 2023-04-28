ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 18 артсистем та 6 БПЛА, - Генштаб
Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні на 28 квітня (GettyImages)
За даними на ранок п'ятниці, 28 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3694 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 7181 (+3) од,
- артилерійських систем - 2905 (+18) од,
- РСЗВ - 543 (+1) од,
- засоби ППО - 294 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од,
- спеціальна техніка - 353 (+1)
Як повідомлялося, російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні в ніч проти 28 квітня. Докладніше про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.