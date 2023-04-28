ЗСУ за добу знищили 540 окупантів, 18 артсистем та 6 БПЛА, - Генштаб

За даними на ранок п'ятниці, 28 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялося, російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні в ніч проти 28 квітня. Докладніше про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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