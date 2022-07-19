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"Здивуємо Росію на полі бою": посол США зробила заяву щодо ракет на 300 км для України

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 12:02
"Здивуємо Росію на полі бою": посол США зробила заяву щодо ракет на 300 км для України Фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна обговорює з Вашингтоном усі спроможності для постачання нових видів озброєння. Однак інформації щодо передачі нам ракет до HIMARS, здатних бити на 300 км та іншої допомоги розголошувати не варто, краще "здивувати ворога".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що із самого початку цієї фази війни всі запити від української сторони спрямовані не тільки на те, що нам потрібно прямо от в цей момент на полі бою, але також наші плани та наше розуміння, що нам потрібно буде у майбутньому.

"Тому ми обговорюємо з нашими партнерами, я тут не буду в деталі заходити, як ми кажемо, краще ми здивуємо чимось росіян на полі бою, але ми обговорюємо всі спроможності", - відповіла посол на питання, чи існує можливість надання Україні ракет із дальністю до 300 км до HIMARS.

Маркарова також підкреслила, що Україна постійно працює над тим, аби отримати нові види озброєння.

"У нас і міністр оборони, і, ще раз, генерал Залужний, дуже активно на своєму рівні, ми і військовий аташат посольства практично на щоденній основі дуже активно працюємо над тим, щоб збільшити як кількість того, що ми вже отримуємо, так і отримати нові спроможності. Це пріоритет номер один, який і президент Зеленський, і міністр Кулеба ставлять перед усіма дипломатами. Тому більше за кількістю і по якості - це пріоритет, над яким ми постійно працюємо", - підсумувала вона.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

Після чого в Пентагоні заявили, що системи M142 HIMARS істотно впливають на війну в Україні.

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