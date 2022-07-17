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В ISW назвали причину снижения количества обстрелов российской артиллерией на востоке

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 июля 2022 03:26
В ISW назвали причину снижения количества обстрелов российской артиллерией на востоке Фото: удары HIMARS по складам снизили интенсивность обстрелов (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Константин Широкун

Удары ВСУ с использованием HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Украинские операторы использовали HIMARS для поражения складов боеприпасов, что ухудшило способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.

Примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на востоке Украины по данным дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значительно уменьшилось.

В ISW назвали причину снижения количества обстрелов российской артиллерией на востокеИнтенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии на направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни должно прояснить, в какой степени снижение интенсивности артударов было вызвано оперативной паузой и в какой – результатом украинских атак.

В ISW назвали причину снижения количества обстрелов российской артиллерией на востоке

Напомним, еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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