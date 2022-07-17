В ISW назвали причину зниження кількості обстрілів російською артилерією на сході
Удари ЗСУ з використанням HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління знижують можливості російської артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Українські оператори використовували HIMARS для ураження складів боєприпасів, що погіршило здатність російських військ витримувати великі обсяги артилерійського вогню вздовж лінії фронту.
Приблизно з 10 липня кількість виявлених теплових аномалій на сході України за даними дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значно зменшилася.
Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямку Слов'янськ-Бахмут найближчими днями має прояснити, якою мірою зниження інтенсивності артударів було викликане оперативною паузою і в якій – результатом українських атак.
Нагадаємо, ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.
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