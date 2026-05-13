Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ударом по Україні Путін хоче затьмарити візит Трампа в Китай, - Зеленський

18:23 13.05.2026 Ср
2 хв
Від початку доби зафіксовано вже понад 800 ворожих дронів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)

Масована атака по Україні в середу, 13 травня, не є випадковою. Російський диктатор хоче таким чином затьмарити візит президента США Дональда Трампа у Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.



"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай - з візитом, від якого багато очікують", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що "у цей непростий геополітичний момент" країна-агресорка намагається зіпсувати загальний політичний фон і "привернути увагу до свого зла" за рахунок життів українців та інфраструктури України.

"Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі "Шахедів" проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО", - йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів і атака продовжується. Були влучання в багатьох областях.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло", - зазначив глава держави.

Зазначимо, Головне управління розвідки повідомило, що РФ розпочала тривалу серію ударів по критичній інфраструктурі, енергетичних об'єктах та будівлях органів влади.

Нинішня атака є складною за структурою і передбачає кілька послідовних хвиль, під час яких будуть задіяти не лише дрони, а й ракети. Ця тактика спрямована на виснаження української ППО та заподіяння максимальних руйнувань об'єктам життєзабезпечення.

