Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ударом по Украине Путин хочет затмить визит Трампа в Китай, - Зеленский

18:23 13.05.2026 Ср
2 мин
С начала суток зафиксировано уже более 800 вражеских дронов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Массированная атака по Украине в среду, 13 мая, не является случайной. Российский диктатор хочет таким образом затмить визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых затяжных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай - с визитом, от которого многие ожидают", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "в этот непростой геополитический момент" страна-агрессор пытается испортить общий политический фон и "привлечь внимание к своему злу" за счет жизней украинцев и инфраструктуры Украины.

"Весь день сегодня россияне запускают волны "Шахедов" против наших регионов, и в частности целенаправленно в регионы, которые ближе всего к границам стран НАТО", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что с начала суток было уже не менее 800 российских дронов и атака продолжается. Были попадания во многих областях.

"По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли", - отметил глава государства.

Отметим, Главное управление разведки сообщило, что РФ начала длительную серию ударов по критической инфраструктуре, энергетических объектах и зданиях органов власти.

Нынешняя атака является сложной по структуре и предусматривает несколько последовательных волн, во время которых будут задействовать не только дроны, но и ракеты. Эта тактика направлена на истощение украинской ПВО и причинение максимальных разрушений объектам жизнеобеспечения.

