Ударом по Украине Путин хочет затмить визит Трампа в Китай, - Зеленский

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых затяжных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай - с визитом, от которого многие ожидают", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "в этот непростой геополитический момент" страна-агрессор пытается испортить общий политический фон и "привлечь внимание к своему злу" за счет жизней украинцев и инфраструктуры Украины.

"Весь день сегодня россияне запускают волны "Шахедов" против наших регионов, и в частности целенаправленно в регионы, которые ближе всего к границам стран НАТО", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что с начала суток было уже не менее 800 российских дронов и атака продолжается. Были попадания во многих областях.

"По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли", - отметил глава государства.