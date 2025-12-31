UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Удари ЗСУ по енергетичних об'єктах РФ досягли рекорду, - Bloomberg

Фото: пожежа на Новошахтинському НПЗ (росЗМІ)
Автор: Марина Балабан

У грудні Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, встановивши рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У матеріалі йдеться про те, удари України по російських енергетичних об'єктах у грудні досягли місячного рекорду. За цей період під вогнем опинилася найбільша кількість об’єктів і розширився перелік цілей.

За підрахунками Bloomberg, протягом місяця було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи.

Особливу увагу українські збройні сили зосередили на морській інфраструктурі. Зокрема, неодноразово атакувалися нафто- й газовидобувні родовища компанії "Лукойл" у Каспійському морі.

Також упродовж грудня зазнали ударів порти Тамань і Ростов у Чорному морі - внаслідок атак спалахнули кілька танкерів.

Паралельно тривали операції проти так званого "тіньового флоту" РФ.

У матеріалі зазначається, що на тлі цих подій російська влада прогнозує скорочення надходжень від нафти й газу до 23% бюджету у наступному році - це мінімальний показник за всю історію спостережень.

Які об'єкти РФ вразили ЗСУ

Як повідомлялось, Сили оборони України в ніч на 28 грудня уразили Сизранський нафтопереробний завод та низку інших об'єктів російських окупантів.

Зафіксовано влучання ударних дронів по території заводу з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як зазначили в Генштабі, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Окрім того, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Також відомо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту "Темрюк" та в Оренбурзі.

Окрім того, Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного палива у РФ і базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗРосійська ФедераціяВійна в Україні