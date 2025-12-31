Удары ВСУ по энергетическим объектам РФ достигли рекорда, - Bloomberg

В декабре Украина значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре России, установив рекорд по количеству атак с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В материале говорится о том, удары Украины по российским энергетическим объектам в декабре достигли месячного рекорда. За этот период под огнем оказалось наибольшее количество объектов и расширился перечень целей.
По подсчетам Bloomberg, в течение месяца было зафиксировано не менее 24 ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтяным танкерам и другим морским объектам, а также по ключевым элементам трубопроводной системы.
Особое внимание украинские вооруженные силы сосредоточили на морской инфраструктуре. В частности, неоднократно атаковались нефте- и газодобывающие месторождения компании "Лукойл" в Каспийском море.
Также в течение декабря подверглись ударам порты Тамань и Ростов в Черном море - в результате атак вспыхнули несколько танкеров.
Параллельно продолжались операции против так называемого "теневого флота" РФ.
В материале отмечается, что на фоне этих событий российские власти прогнозируют сокращение поступлений от нефти и газа до 23% бюджета в следующем году - это минимальный показатель за всю историю наблюдений.
Как сообщалось, Силы обороны Украины в ночь на 28 декабря поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов российских оккупантов.
Зафиксировано попадание ударных дронов по территории завода с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Как отметили в Генштабе, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Кроме того, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.
Также известно, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту "Темрюк" и в Оренбурге.
Кроме того, Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ и базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.