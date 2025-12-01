Удари українських дронів паралізували головний маршрут казахстанського експорту, - Bloomberg

В листопаді Україна посилила обстріли нафтової інфраструктури РФ, а один з ударів паралізував головний маршрут експорту нафти з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство, посилаючись на обізнані джерела пише, що одну з трьох точок швартування термінала Caspian Pipeline Consortium (CPC) було пошкоджено українськими морськими безпілотниками.

Через неї Казахстан експортує більшу частину своєї нафти. Після удару робота цього швартового вузла неможлива, і наразі він фактично не функціонує.

Bloomberg повідомляє, що у CPC залишилась тільки одна робоча точка, оскільки третя перебуває на плановому ремонті. До удару через цей маршрут транспортувалося близько 1,5 млн барелів на добу.

Казахстан перенаправив частину свого експорту альтернативними шляхами і назвав "неприйнятними" удари по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Минулого місяця українські безпілотники завдали рекордну кількість ударів по російських НПЗ за весь час війни - їх було атаковано щонайменше 14 разів.

Згідно із повідомленням аналітиків, внаслідок повторних ударів НПЗ Росії скоротили переробку до близько 5 млн барелів на добу. Крім того, існують ризики подальших перебоїв, оскільки запуск деяких заводів небезпечний і після ремонту.